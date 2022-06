Syntainics MBC vor straffem Programm im Trainingslager in Slowenien

Der Syntainics MBC aus Weißenfels bereitet sich auf die Saison 2021/22 in der Basketball-Bundesliga vor.

Weissenfels/MZ - Punkt 7 Uhr setzte sich am Freitagmorgen der Reisebus mit dem Team des Mitteldeutschen Basketball Clubs (MBC) an der Stadthalle Weißenfels in Bewegung. Das Ziel: der mehr als 800 Kilometer entfernte slowenische Kurort Lasko.