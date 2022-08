Syntainics MBC startet mit zwei Gastspielern in die Saisonvorbereitung

Weißenfels/MZ - Am Dienstagvormittag hat der Syntainics MBC mit Grundlagentraining und Funktionstests die Vorbereitung auf die Saison 2022/23 in der Basketball-Bundesliga aufgenommen. Mit dabei in Weißenfels waren auch zwei Gastspieler.

Ozren Pavlovic und Sean Flood sollen den Kader von Headcoach Igor Jovovic vorerst ergänzen, weil einige MBC-Profis noch fehlen. Zugang Mario Ihring (Slowakei) ist ebenso auf Länderspielreise wie Behnam Yakchali (Iran). Rückkehrer Tremmell Darden wird zudem erst im September zum Team stoßen und Talent Aleksa Kovacevic ist verletzt.

Syntainics MBC und Gisa Lions MBC: Öffentliches Training am Samstag in Weißenfels

Flügelspieler Pavlovic (28 Jahre) spielte zuletzt beim tschechischen Erstligisten Kralovsti Sokoli Hradec Kralove und wird mit dem MBC ins Trainingslager nach Slowenien reisen. Der irische Aufbauspieler Flood (25 Jahre), zuletzt in Zypern bei Omonia Nikosia aktiv, soll solange in Weißenfels bleiben, bis Kovacevic seine Verletzung auskuriert hat.

Am Samstag können sich MBC-Fans selbst ein Bild der beiden Gäste machen: Das Frauen- und Männerteam trainieren dann erstmals öffentlich in der Stadthalle Weißenfels. Los geht's mit den Gisa Lions ab 15 Uhr, der Syntainics MBC betritt ab 16.30 Uhr das Feld.