MBC startet Dauerkartenverkauf: Das ist neu für die Saison 2022/23

Weißenfels/MZ - Am Freitag, 1. Juli, um 10 Uhr beginnt die Mitteldeutsche Basketball Marketing GmbH mit dem Verkauf von Dauerkarten für die Saison 2022/23.

Diese beinhalten 17 Heimspiele des Syntainics MBC in der easyCredit Basketball Bundesliga (BBL) beziehungsweise zehn Heimspiele der Frauenmannschaft Gisa Lions MBC in der Toyota DBBL. Das teilte der Syntainics MBC in einer Pressemeldung mit.

MBC bietet Kombi-Dauerkarte für Männer- und Frauen-Team an

Ab diesem Zeitpunkt können Interessierte ihre Dauerkartenbestellung analog zu den vergangenen Jahren in der Geschäftsstelle der Mitteldeutschen Basketball Marketing GmbH am Weißenfelser Georgenberg vornehmen.

„Unsere Dauerkarten zählen weiterhin zu den günstigsten der easyCredit BBL“, sagt der Ticketing-Verantwortliche Alexander Rolle. Neu sind Kombi-Tickets für beide Teams und es gibt eine Kid-Dauerkarte für Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren.

Der Club weist zudem darauf hin, dass bis einschließlich 22. Juli Dauerkarteninhaber der Saison 2021/22 ein Vorkaufsrecht auf ihre bisherigen Plätze haben.