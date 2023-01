MBC-Sponsoren machen es möglich: Reynolds kommt, Ballock bleibt

Weissenfels/MZ - Viel Zeit wird nicht bleiben. Wohl sogar weniger als 48 Stunden. Am Freitag soll Scottie Reynolds in Deutschland landen, am Sonntag dann bereits für den Syntainics MBC in der Basketball-Bundesliga (BBL) im Heimspiel gegen Ulm (Beginn: 15 Uhr) debütieren. Aber so ist das bei Rettern eben manchmal: Sie werden ganz kurzfristig gebraucht.

