Syntainics MBC spendet für Ukraine-Flüchtlinge und lockt Fans mit Rabatt-Aktion

MBC-Fans machen bei einem Heimspiel in Weißenfels Stimmung.

Weißenfels/MZ/ow - Das Spiel des Syntainics MBC gegen Bayreuth am Samstag (20.30 Uhr) steht im Zeichen der Unterstützung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge.

Ein Euro von jedem verkauften Ticket kommt Hilfsorganisationen zu Gute, die Spieler werden den Betrag aus der Mannschaftskasse aufstocken. Zudem werden in der Stadthalle Sammelboxen für Geldspenden aufgestellt.

Syntainics MBC lockt Fans mit Rabatt zu den Heimspielen

Für die vier Heimspiele im März bietet der Syntinics MBC ein 4for3-Paket an: vier Spiele sehen, aber nur dreimal Eintritt zahlen. Ein signiertes Autogrammkartenset gibt es kostenlos obendrauf. Das 4for3-Paket gibt es unter anderem am Samstag an der Abendkasse.

Für den Besuch der Stadthalle, es sind insgesamt 1.500 Zuschauer zugelassen, gilt die 2Gplus-Regelung. Die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske im Innenraum der Stadthalle entfällt, eine medizinische Maske ist in diesem Bereich ausreichend.