Syntainics MBC setzt voll auf Schlüsselspieler Kostja Mushidi

Kostja Mushidi soll in der neuen Saison der Unterschiedsspieler des Syntainics MBC sein. Warum die Verantwortlichen großes Vertrauen in ihn setzen.

Weissenfels/MZ - Plötzlich saß Kostja Mushidi wieder in Weißenfels. Genauer gesagt: beim Medizin-Check. Weil er gemeinsam mit Lamont Jones am Tag zuvor noch beim Medien-Tag der Bundesliga weilte, absolvierte der Hoffnungsträger die Routine-Überprüfung erst am Dienstag. Die Kollegen absolvierten da bereits das erste Training.