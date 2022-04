Mit neuem Selbstverständnis ins Derby: MBC rechnet sich gegen Chemnitz Chancen aus

Weissenfels/MZ - Was wäre gewesen, wenn? Das dürften sich Fans des Syntainics MBC in den vergangenen Wochen des Öfteren gefragt haben. Wenn diese Mannschaft, wie sie zuletzt so überzeugend gespielt hat, von Saisonbeginn an beisammen gewesen wäre zum Beispiel. Oder wenn die ein oder andere enge Partie zu Gunsten von Weißenfels ausgegangen wäre, statt mit einer Niederlage zu enden.