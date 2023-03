Weißenfels will sich für die knappe Hinspielniederlage gegen Rostock revanchieren. Warum Routinier Scottie Reynolds dabei so wichtig werden könnte.

Mit Ost-Derby in den „Mega-März“: MBC will Funke wieder überspringen lassen

Weißenfels/MZ - Rostock? Da war doch was? Und was da war! Ende Januar kassierte der Syntainics MBC an der Ostseeküste eine knappe 77:79-Niederlage. Doch was danach kam, sorgte für weit mehr Aufsehen als das sportliche Ergebnis. Denn Cheftrainer Igor Jovovic übte in einer vom Verein selbst als „Brandrede“ titulierten Ansprache heftige Kritik an den Unparteiischen.