„Glücksfall“ Martin Breunig schlägt beim Syntainics MBC voll ein

Weissenfels/MZ - Die Worte klangen hart. „Wir müssen alles verbessern“, hatte Martin Breunig am vergangenen Sonnabend gesagt. Oder: „Wir haben uns wie in den letzten Wochen wieder selbst geschlagen.“ So hörte sich das Statement des Centerspielers aus Weißenfels nach der 89:98-Niederlage gegen Chemnitz an. Frust sprach aus ihm.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.