Syntainics MBC holt zwei Praktikanten in den Trainerstab

Weißenfels/MZ - Die Mitteldeutsche Basketball-Club (MBC) aus Weißenfels hat sein Trainerteam für die Saison 2021/22 in der Bundesliga verstärkt. Ab sofort unterstützen Dimitrios Antoniadis (30 Jahre) und Dimitris Dallas (20) Headcoach Igor Jovovic und dessen Assistenten Djordje Patelic und Werner Gorsky.

Wie der Klub am Dienstag mitteilte, arbeiten die beiden Griechen als Praktikanten beim MBC in den Bereichen Individualtraining, Videoanalyse und Statistik. Beide gründeten 2020 gemeinsam die Basketballdatenplattform D&D Sports. Antoniadis wurde in Stuttgart geboren und spricht fließend Deutsch, Dallas kommt aus der Athener Vorstadt Marousi.

Das neue Duo soll auch im Nachwuchsbereich für den MBC tätig sein.