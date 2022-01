Nächstes MBC-Spiel muss wegen Corona-Quarantäne verschoben werden

Weißenfels/MZ - Der Corona-Ausbruch im Kader des Syntainics MBC hat weitere Auswirkung auf den Spielplan in der Basketball-Bundesliga. Am Samstag gab der Klub aus Weißenfels bekannt, dass auch das Heimspiel gegen die Gießen 46ers am 6. Februar nicht wie geplant stattfinden kann.

Die Partie in der Stadthalle Weißenfels wurde abgesagt, ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Grund dafür war ein weiterer positiver Corona-Test im MBC-Kader. Inzwischen sind laut Vereinsangaben neun Spieler betroffen, sodass der MBC keine spielfähige Mannschaft mehr zusammenbekommt.

Zuvor war bereits das Spiel in Ludwigsburg auf einen noch unbekannten Termin verschoben werden. Regulär ist nun das Auswärtsspiel der „Wölfe“ in Oldenburg am 13. Februar die nächste Aufgabe in der Bundesliga - wenn die Corona-Situation es denn zulässt.