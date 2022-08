Syntainics MBC hat gegen Bayreuth nun ein Pokal-Heimspiel

Weißenfels/dpa - Basketball-Bundesligist Syntainics MBC wird das Achtelfinale im BBL-Pokal gegen Medi Bayreuth in eigener Halle bestreiten können.

Wie der Verein am Freitag mitteilte, einigte man sich mit dem Kontrahenten auf die Austragung der Partie am 16. Oktober in der Stadthalle Weißenfels. Die Bayreuther können an dem betreffenden Wochenende ihre Halle nicht nutzen. Eine Verschiebung auf den 17. Oktober wurde abgelehnt.

„Wir freuen uns, dass wir ein weiteres Heimspiel vor unseren Fans ausrichten können. Unser Ziel im Magenta Sport BBL-Pokal formulieren wir in dieser Saison bewusst offensiv: Wir möchten das Top Four Turnier erreichen“, sagte der geschäftsführender Gesellschafter, Martin Geissler.