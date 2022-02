Schock für den MBC: Chris Coffey fällt für den Rest der Saison aus

Weißenfels - Auch das noch: Der nach seiner dreiwöchigen Corona-Zwangspause noch sieglose Syntainics MBC muss für den Rest der Saison in der Basketball-Bundesliga auf einen Leistungsträger verzichten.

Wie der Klub aus Weißenfels am Tag nach der klaren Niederlage bei Aufsteiger Heidelberg mitteilte, fällt Chris Coffey mit einer Wadenverletzung lange aus.

Der US-Amerikaner hatte bereits in Heidelberg gefehlt, seine Blessur erwies sich nun „als schwerwiegender als erwartet“, wie der MBC mitteilte. Eine genaue Diagnose nannte der Klub nicht, Coffey wird seine Reha allerdings in Weißenfels absolvieren und „das Team weiterhin von jenseits der Bande unterstützen.“ Die reguläre Saison der BBL endet am 1. Mai, anschließend folgen noch die Play-offs.

Syntainics MBC steckt tief im Abstiegskampf

Für den MBC ist der Ausfall des Rebound-Spezialisten ein schwerer Schlag. Mit 6,9 Rebounds pro Spiel gehört Coffey zu den besten Spielern der Bundesliga. Dazu kommen noch 9,4 Punkte.

Der 24 Jahre alte Power Forward war erst im Sommer nach Weißenfels gekommen, hatte aber auf Anhieb überzeugt. Nun muss er seinem Team im schwierigen Abstiegskampf von außen die Daumen drücken. Mit zwölf Punkten aus 20 Partien liegt der MBC aktuell auf Tabellenrang 14, der Abstieg steht bei zehn Punkten aus 21 Spielen.