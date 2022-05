Der Syntainics MBC gastiert am Samstag in Gießen. Leon Friederici hofft dort darauf, eine neue Chance und Einsatzzeit zu bekommen.

Weißenfels/MZ - In das rund 300 Kilometer entfernte Gießen geht es am Freitag für den Mitteldeutschen Basketball Club (MBC). Bei den dort beheimateten JobStairs Gießen 46ers wollen die Schützlinge Headcoach Igor Jovovic am Samstagabend (Anpfiff: 18 Uhr) punkten. Mit im Bus wird dann auch Leon Friederici sitzen, darauf hoffend, gegen die Hessen Einsatzzeit zu bekommen.