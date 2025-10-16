US-Amerikaner ist zum ersten Mal als Profi aktiv So überzeugt Marcus Foster beim Syntainics MBC
Marcus Foster kam direkt vom College. Es gab Fragezeichen, ob er bereit für die Bundesliga wäre. So hat der US-Amerikaner diese weggewischt.
16.10.2025, 11:00
Weissenfels/MZ. - Unterschiede zwischen Weißenfels und seiner Heimat? Marcus Foster muss lange überlegen. „Eigentlich“, sagt der US-Amerikaner des Syntainics MBC schließlich, „gibt es gar nicht so viele. Das Essen ist ein bisschen anders, aber das war es dann auch schon.“