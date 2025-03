Mit dem Syntainics MBC durfte Ivan Tkachenko jüngst den Pokalsieg bejubeln. In der Ukraine kämpfen seine Liebsten an der Front. Wie das den Profi beeinflusst.

So geht MBC-Profi Tkachenko mit dem Krieg in seiner Heimat um

Ivan Tkachenko lebt mit seiner Familie in Weißenfels, kann beim Basketball-Pokalsieger Syntainics MBC zeitweise auch den Krieg in seiner Heimat vergessen.

Weissenfels/MZ. - Seit drei Jahren vergeht kein Tag, an dem Ivan Tkachenko nicht an den Krieg denkt. Zwar gibt es Momente, in denen das Schicksal in seiner Heimat verblasst. Der sensationelle Pokalsieg mit dem Syntainics MBC vor drei Wochen war so einer. Auch Tkachenko jubelte. Natürlich. „Ich bin froh, dass ich dem Team helfen konnte, diese Überraschung zu schaffen“, sagt der 27-Jährige.