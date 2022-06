Schwacher MBC wirft Fragen auf: Manager Geissler „fehlen die Worte“

Mehr als 30 Punkte Unterschied: Der Syntainics MBC kassiert in Bayreuth die vierte Niederlage in Folge. Warum die Vorstellung viele Fragen aufwirft.

Weissenfels/MZ - Manchmal liegen nur wenige Stunden zwischen der großen Basketball-Welt und der harten Bundesliga-Realität. Wobei Martin Geissler auf diese Erfahrung wohl gut hätte verzichten können. Denn in der vergangenen Woche weilte der Geschäftsführer des Syntainics MBC noch in den USA, machte einen Trip an der Ostküste entlang, besuchte Spiele der höchsten College-Liga und der NBA, der besten Basketball-Liga der Welt. Die Ziele: Netzwerken und Impulse sammeln für die Arbeit in Weißenfels.