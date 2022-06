Ohne Trainerteam und viele Spieler: Syntainics MBC gewinnt Test in Polen

Der Syntainics MBC kann aus einem Testspielsieg Selbstvertrauen für den Abstiegskampf in der Basketball-Bundesliga ziehen.

Weissenfels/MZ - Eine gewisse Zufriedenheit strahlte Martin Geissler nach seiner Rückkehr aus Polen aus. Der Manager des Syntainics MBC hatte das Team zum Testspiel in das rund in das rund 350 Kilometer entfernte Zielona Gora (Polen) begleitet. Das entschieden die Wölfe am Ende mit 89:88 zu ihren Gunsten.