„Das war exzellent“: Syntainics MBC zeigt sich bei Sieg gegen Göttingen verbessert

Engagiert und abgezockt: Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung sichert sich der MBC gegen die BG Göttingen den zweiten Heimsieg in Folge.

Weissenfels/MZ - Nachdem die letzte Sirene ertönt war, durften die Profis des Syntainics MBC wieder posieren. Und zwar für das Siegerfoto, denn Weißenfels setzte sich am Sonntagnachmittag mit 93:83 gegen die BG Göttingen durch. 750 Zuschauer in der heimischen Stadthalle sahen eine geschlossene Mannschaftsleistung und den zweiten Heimsieg in Folge, den sechsten Sieg der Saison.