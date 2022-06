MBC-Center Richter glaubt an Sieg bei seinem Ex-Klub in Frankfurt

Der Syntainics MBC trifft am Sonntag auf die Fraport Skyliners. Mit welchen Tugenden der Club seine Sieglos-Serie beenden will.

Weissenfels/MZ - Der Optimismus ist unverkennbar, wenn es am Sonntagnachmittag in Frankfurt zur Sache geht. Der Syntainics MBC will sich gegen die Fraports Skyliners in der hessischen Finanzmetropole endlich selbst belohnen.