Letzte Tests vor dem Saisonstart: Am Wochenende wird's ernst für den MBC

MBC-Spielmacher Nikola Rebic ist mit seinen Weißenfelser Kollegen beim "Expert Jacob Cup" in Bayreuth gefordert.

Weißenfels/MZ - „Zwei Tage, vier Top-Teams“, so kündigt der Ligakonkurrent Medi Bayreuth dieses Wochenende auf seiner Webseite an. Denn beim „Expert Jacob Cup“ in Bayreuth messen drei Teams aus der Basketball Bundesliga (BBL) und ein Vertreter aus Frankreichs Eliteliga nochmals ihre Kräfte gemeinsam.