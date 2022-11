Er erfand die „Wölfe“: Syntainics MBC trauert um Urgestein Jürgen Lucas

Weißenfels/MZ - Vor Beginn des Bundesliga-Heimpiels zwischen dem Syntainics MBC und Medi Bayreuth am Samstag gedachten beide Mannschaften und das Publikum in einer Schweigeminute dem Weißenfelser Urgestein Jürgen Lucas, der am Freitag gestorben ist. Der MBC trug bei Sieg zudem Trauerflor.

Lucas war in den 1990er Jahren der erste Geschäftsführer, als sich die Basketballabteilung des SSV Einheit professionalisierte. Unter anderem war der Beiname „Die Wölfe“ für das Team seine Erfindung.