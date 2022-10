John Bryant: „Als MBC bekommen wir von niemandem Respekt.“

Weissenfels/MZ - Er stieß mitten in der vergangenen Saison zum Syntainics MBC und hatte entscheidenden Anteil am Klassenerhalt: In der neuen Spielzeit führt John Bryant den Erstligisten aus Weißenfels nun als Kapitän auf das Parkett. Am Sonnabend (18 Uhr/MagentaSport) gastiert der Center mit seinem Team zum Bundesliga-Auftakt bei den Veolia Towers in Hamburg. Daniel George hat sich zuvor mit dem 35 Jahre alten Deutsch-Amerikaner unterhalten.

