Gisa Lions MBC zeigt bei Heimsieg gegen Saarlouis zwei Gesichter

Die Gisa Lions sichern sich gegen Saarlouis den zweiten Saisonsieg. Dieser wäre beinahe noch dramatisch verspielt worden. Wer am Ende den Unterschied macht.

Halle (Saale)/MZ - Am Anfang war die Ruhe vor dem Ansturm. Während Brianna Rollerson von den Saarlouis Royals noch anstachelnde Worte an ihre Mitspielerinnen richtete, stand Uju Ugoka von den Gisa Lions des MBC mit gesenktem Blick und leicht gebeugt am Mittelkreis der SWH-Arena.