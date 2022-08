Gisa Lions MBC trifft im Pokal auf Alba Berlin

Halle (Saale)/MZ - Für die Gisa Lions, die Bundesliga-Basketballerinnen des Syntainics MBC, steht in der zweiten Runde des Pokals ein Heimspiel an. Das ergab die Auslosung am Freitagabend.

Gegner ist Erstliga-Aufsteiger Alba Berlin. Gespielt wird am 9. Oktober. Bis dato war für den 2. Oktober ein Testspiel zwischen den beiden Teams geplant. Ob das weiterhin stattfindet, ist noch offen. In der ersten Runde haben sowohl die Lions als auch Alba ein Freilos bekommen.