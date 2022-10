Eine überzeugende Dänin reicht den Lions nicht

Halle/MZ - Die Hypothek erwies sich am Ende doch als zu groß. Ohne ihre angeschlagenen Centerinnen Uju Ugoka, Jasmine Gill und Elea Gaba mussten sich die Gisa Lions des MBC zum Auftakt der Bundesligasaison am Sonntag in der SWH-Arena Hannover mit 63:81 geschlagen geben. „Das waren schwere Rahmenbedingungen, solche Ausfälle sind nur schwer zu verkraften. Deshalb sollte man die Niederlage nicht überbewerten“, sagte MBC-Chef Martin Geissler.