Drei knappe Niederlagen gegen Top-Teams: Viel Lob, aber keine Punkte für den MBC

Wieder erarbeitet sich der Syntainics MBC gegen ein Top-Team der Bundesliga die Chance auf den Sieg – und verliert am Ende dennoch.

Ulm/Weissenfels/MZ - Am Ende blieb dem Syntainics MBC wieder nur das Lob des Gegners – auch, wenn das diesmal wirklich erwähnenswert, weil so ausgiebig war. „Als erstes möchte ich Weißenfels zu diesem großartigen Spiel und ihrer Leistung gratulieren“, sagte Jaka Lakovic, der Cheftrainer des Tabellenvierten aus Ulm, am Samstagabend nach dem Duell beider Mannschaften. „In den letzten Spielen gegen Top-Teams haben sie immer gut mitgehalten und einen super Basketball gespielt.“