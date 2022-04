Die nächte MBC-Pleite: Jetzt ist Trainer Igor Jovovic gefordert

Weissenfels/MZ - Am Ende war alles wie so oft: Igor Jovovic musste eine Niederlage seiner Mannschaft erklären, die fünfte in Serie. „Wir haben die Möglichkeit verpasst, das Spiel zu gewinnen“, sagte der Cheftrainer des Syntainics MBC nach der 76:84-Pleite am Freitagabend in Hamburg.