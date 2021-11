Co-Trainer Pantelic ins Krankenhaus eingeliefert

Weissenfels/MZ/TOS - Die Bundesliga-Basketballer vom Syntainics MBC müssen derzeit auf ihren Co-Trainer Djordje Pantelic verzichten. Wie der Verein am Dienstag via Facebook mitteilte, ist der Serbe am Montagabend mit Verdacht auf Blinddarmentzündung ins Weißenfelser Krankenhaus eingeliefert worden. Pantelic ist seit dieser Saison im Trainerteam des MBC und assistiert Cheftrainer Igor Jovovic. Davor war der „Türsteher“ lange Jahre Spieler und Publikumsliebling bei den Weißenfelser Wölfen.