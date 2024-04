Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ - Auch wenn der Klassenerhalt rechnerisch noch nicht gesichert ist, die Chancen des Syntainics MBC sind aussichtsreich, in der kommenden Saison erneut in der Basketball-Bundesliga (BBL) antreten zu dürfen. Sieben Spieltage vor Saisonende, vor dem Heimspiel am Sonntagnachmittag in der Stadthalle Weißenfels gegen Alba Berlin (15.30 Uhr/DYN), beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz zwei Siege.