Wie der MBC die hohe Niederlage in Bonn einordnet

Weissenfels/MZ - Es ist nicht überliefert, ob es am Mittwochabend in der Wohnung von Igor Jovovic laut geworden ist. Nur eines ist wohl ganz sicher: Zumindest innerlich dürfte der Cheftrainer des Syntainics MBC getobt haben. Krankheitsbedingt konnte Jovovic die Auswärtsreise nach Bonn nicht mit antreten. Und das, was der Coach aus dem fernen Weißenfels beobachten musste, schockierte dann doch.