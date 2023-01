Klappt die Finanzierung? Mitchell Ballock soll unbedingt beim MBC bleiben

Weissenfels/MZ - 430 Kilometer nach Oldenburg? Fünf Stunden hin, fünf Stunden zurück? Und das dann mitten in der Nacht? „Nein“, sagt Christian Meusel, Sprecher des Fanclubs „Das Rudel“, vor dem Auswärtsspiel am Sonnabend im hohen Norden und erklärt: „Bislang sind wir in dieser Saison zu jedem Auswärtsspiel gefahren, aber diese Partie lassen wir als Fanclub mal aus. Es geht ja erst 20.30 Uhr los. Das ist für so eine weite Strecke einfach zu spät.“

