Gisa Lions MBC bricht bei Meister Freiburg ein

Freiburg/MZ - Ein Team, zwei Gesichter: Wenn in dieser Spielzeit eine Konstante benannt werden müsste, dann ist es jene, dass die Basketballerinnen der Gisa Lions vom MBC im Laufe einer Partie von Löwinnen zu Katzen schrumpfen. Zu beobachten war das Phänomen auch am Samstag in Freiburg bei der 69:92 (36:42)-Niederlage wieder.