Historischer Spaß-Auftritt bringt Syntainics MBC den Sieg in Bamberg

Bamberg/Weissenfels/MZ - Am Ende trennte Fans und Spieler des Syntainics MBC nur noch ein dünnes Absperrband. Nach dem 98:90-Auswärtssieg in Bamberg begaben sich die Anhänger zur Bank. Sie lagen sich mit den Profis in den Armen. Und in der Arena war nur noch ein Schlachtruf zu hören: „Hier regiert der MBC! Hier regiert der MBC!“ Der Jubel erschien besonders groß, vor allem in dem Wissen, dass auf dem Parkett gerade etwas durchaus historisches geschehen war.