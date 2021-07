Basketball-Bundesliga startet mit Eröffnungsspiel Alba Berlin gegen Baskets Bonn

Berlin/dpa/MZ - Die Basketball-Bundesliga wird die Saison 2021/22 mit einem offiziellen Eröffnungsspiel beginnen. Der Meister Alba Berlin trifft dann auf die Telekom Baskets Bonn, wie BBL-Geschäftsführer Stefan Holz am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Die Partie soll am 23. oder 24. September in Berlin stattfinden. In Zukunft soll analog zur Fußball-Bundesliga immer der Titelverteidiger die neue Spielzeit eröffnen. Zudem ist ein buntes Rahmenprogramm als Start der neuen Saison geplant. Der genaue Spielplan, der auch den Syntainics MBC aus Weißenfels betrifft, wurde noch nicht veröffentlicht.