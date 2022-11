Dieses Duo soll beim Syntainics MBC Lamont Jones ersetzen

Mitchell Ballock war bisher in den USA aktiv.

Weissenfels/MZ - Lamont Jones zelebrierte seinen Abschied vom Syntainics MBC regelrecht. Mitte der Woche saß er noch in einem Restaurant in Weißenfels, als er per Videobotschaft auf Instagram seine Rückkehr zum türkischen Klub Semt77 Yalovaspor verkündete.