Weißenfels - Basketball-Bundesligist Syntainics MBC kann weiter auf die Dienste von Martin Breunig bauen. Der 32-jährige Center-Spieler verlängerte seinen Kontrakt bei den Weißenfelsern und startet in seine dritte Saison, teilte der Verein mit.

Seit seinem Wechsel nach Weißenfels im Spätsommer 2022 absolvierte Breunig 66 Bundesligaspiele für die Wölfe, in denen er 49 Mal in der Startformation stand und durchschnittlich 10,6 Punkte und 5,5 Rebounds erzielte.

MBC-Spieler Martin Breunig: "Einer der besten deutschen Center in der easyCredit BBL"

„Martin ist ohne Zweifel einer der besten deutschen Center-Spieler in der easyCredit BBL“, sagte der Unternehmer Christian Zeidler, dessen Firma als Spielerpate auftritt. „Es ist alles andere als selbstverständlich, einen Spieler dieser Güteklasse in unseren Reihen zu haben. Ich bin froh, dass wir auf der Center-Position auf Kontinuität setzen können.“

Vor seinem Engagement beim MBC spielte der gebürtige Leverkusener in der Bundesliga in Ludwigsburg, Bonn und Oldenburg. Die neue Bundesliga-Saison beginnt für die Wölfe am 20. September mit einem Heimspiel gegen Rostock.