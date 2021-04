Der Syntainics MBC kämpft in der Basketball-Bundesliga gegen den Abstieg.

Weißenfels - Der Syntainics MBC aus Weißenfels tritt auch in der Saison 2020/21 wieder in der Basketball-Bundesliga und im Basketball-Pokal an. Alle Ansetzungen und Ergebnisse des Mitteldeutschen BC der Saison 2020/21 im Überblick.

Basketball-Bundesliga: Alle MBC-Spiele im Überblick

2. Spieltag: 14. November 2020, 20.30 Uhr: MBC - Merlins Crailsheim 66:84

3. Spieltag: 22. November 2020, 15 Uhr: Medi Bayreuth - MBC 99:81

5. Spieltag: 6. Dezember 2020, 18 Uhr: MBC - Hamburg Towers 80:85

4. Spieltag: 8. Dezember 2020, 19 Uhr: MBC - Bayern München 84:96

6. Spieltag: 12. Dezember 2020, 18 Uhr: BG Göttingen - MBC 85:93

1. Spieltag: 15. Dezember 2020, 19 Uhr: Giessen 46ers - MBC 93:105

7. Spieltag: 20. Dezember 2020, 15 Uhr: Würzburg - MBC 68:80

8. Spieltag: 23. Dezember 2020, 19 Uhr: MBC - Rasta Vechta 82:72

10. Spieltag: 30. Dezember 2020, 20.30 Uhr: Niners Chemnitz - MBC 96:79

11. Spieltag: 2. Januar 2021, 20.30 Uhr: MBC - Fraport Skyliners 89:94

12. Spieltag: 14. Januar 2021, 19 Uhr: Braunschweig - MBC 91:104

13. Spieltag: 17. Januar 2021, 15 Uhr: Oldenburg - MBC 87:79

14. Spieltag: 23. Januar 2021, 18 Uhr: MBC - Ludwigsburg 80:93

15. Spieltag: 30. Januar 2021, 18 Uhr: MBC - Ulm 92:104

16. Spieltag: 3. Februar 2021, 19 Uhr: Bamberg - MBC 80:95

17. Spieltag: 6. Februar 2021, 20.30 Uhr: MBC - Bonn 97:103

19. Spieltag: 14. Februar 2021, 18 Uhr: Bonn - MBC 83:66

21. Spieltag: 27. Februar 2021, 18 Uhr: Ulm - MBC 102:73

20. Spieltag: 3. März 2021, 20.30 Uhr: MBC - Giessen 102:81

22. Spieltag: 6. März 2021, 18 Uhr: MBC - Braunschweig 91:93

18. Spieltag: 9. März 2021, 20.30 Uhr: MBC - Würzburg 85:73

23. Spieltag: 13. März 2021, 20.30 Uhr: Hamburg Towers - MBC 105:78

9. Spieltag: 16. März 2020, 19 Uhr: MBC - Alba Berlin 82:96

24. Spieltag: 20. März 2021, 20.30 Uhr: MBC - Bamberg 89:100

31. Spieltag, 23. März 2021, 19 Uhr: Bayern München - MBC 85:66

25. Spieltag: 28. März 2021, 15 Uhr: Alba Berlin - MBC 93:82

29. Spieltag, 1. April 2021, 20.30 Uhr: Ludwigsburg - MBC 93:74

26. Spieltag: 5. April 2021, 18 Uhr: MBC - Niners Chemnitz 84:86

27. Spieltag: 9. April 2021, 19 Uhr : Merlins Crailsheim - MBC 77:82

28. Spieltag: 13. April 2021, 19 Uhr: MBC - Göttingen 85:99

30. Spieltag, 25. April 2021, 15 Uhr: Fraport Skyliners - MBC 76:81

32. Spieltag, 2. Mai 2021, 20.30 Uhr: MBC - Medi Bayreuth

33. Spieltag, 5. Mai 2021, 19 Uhr: Rasta Vechta - MBC

34. Spieltag, 8. Mai 2021, 18 Uhr: MBC - Oldenburg

BBL-Pokal 2020/21: Alle Spiele des Syntainics MBC

18. Oktober 2020, 18 Uhr, Vorrunde: MBC - Crailsheim Merlins 99:94

11. November 2020, 19 Uhr, Vorrunde: MBC - Medi Bayreuth 123:114

25. Oktober 2020, 18 Uhr, Vorrunde: MBC - FC Bayern München 60:97

