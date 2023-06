Halle/MZ - Der dreiwöchige Urlaub ist passé, am Montag, zwei Tage vor dem ersten öffentlichen Mannschaftstraining im Leuna-Chemie-Stadion (17 Uhr), meldeten sich die Spieler des Halleschen FC zurück. In verschiedenen Stationen wurde die Leistungsfähigkeit der Profis in den Bereichen Kraft und Ausdauer überprüft.