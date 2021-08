Zwei Pleiten für die HFC-Junioren gegen Berlin

Halle (Saale)/MZ - Für die Bundesliga-Junioren des Halleschen FC gab es am Wochenende nichts zu holen. Die U19 verlor nach dem Auftakterfolg in Magdeburg gegen Union Berlin am Samstag mit 1:3. Timm Koch hatte den HFC, bei dem Lukas Griebsch aus dem Profikader mitspielte, in der 33. Minute zunächst in Führung gebracht.

Die U17 verlor auch ihr zweites Saisonspiel. Viktoria Berlin setzte sich, anders als bei den Profis in der 3. Liga, am Samstag mit 3:1 durch. Auch hier konnte der HFC zunächst in Führung gehen. Lennert Klause traf in der 16. Minute. Es sollte aber nicht reichen.