Zuschauer-Rückkehr bei HFC und FCM: So planen die Klubs für ihre Heimspiel

Halle (Saale)/Magdeburg/MZ - In Magdeburg haben sie am Donnerstag mit einer Zahl verblüfft: „Insgesamt dürfen 15.000 Zuschauer an den Spielen des 1. FC Magdeburg teilnehmen, diese teilen sich auf 6.000 Steh- und 9.000 Sitzplätze auf. Dabei ist die Einhaltung der entsprechenden Abstandsregeln sowie dem Nachweis einer negativen Testung, Impfung oder Genesung erforderlich“, sagte Sachsen-Anhalts Innenminister Michael Richter (CDU) auf einer extra anberaumten Pressekonferenz in der Landeshauptstadt.