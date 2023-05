Halle (Saale)/MZ - „Nur zusammen“ – so lautet der Vereinsslogan des Halleschen FC, den die Fans des Fußball-Drittligisten den Spielern am Samstagnachmittag vor dem letzten Heimspiel dieser Saison gegen Rot-Weiss Essen in Form einer Choreografie in großen Lettern noch einmal ins Gedächtnis gerufen haben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.