Zehn ablösefreie Regionalliga-Spieler, die ins HFC-Profil passen

Ob Ayodele Adetula, Nader El-Jindoaui oder Toni Stahl (v.l.n.r.): Die Regionalligen bieten viele starke Spieler für Klubs in der 3. Liga.

Halle (Saale)/MZ/bbi - Der Hallesche FC muss seinen Kader für die anstehende Saison 2022/23 - hoffentlich dann wieder in der 3. Liga - gehörig umbauen. Das Budget ist begrenzt, teure Zugänge mit Ablösesummen oder hohen Gehaltsvorstellungen wird es nicht geben.

Da ist ein Blick in die Regionalligen interessant. Wie HFC-Sportdirekt Ralf Minge schon ankündigte, wird man verstärkt dort scouten um hungrige, ambitionierte Spieler zu holen, die ihre Chance nutzen wollen. Ob in Nord, West, Nordost oder Bayern-Staffel: Die Regionalligen haben viel zu bieten. Zehn Profis mit interessanten Profilen stellen wir hier kurz vor.

Erklärung: Datenquelle für die Vertragslaufzeit der Spieler ist das Portal transfermarkt.de (Stand: 12. April 2022), die Angaben entsprechend ohne Gewähr. Ein Interesse des HFC an den hier gelisteten Profis ist nicht bekannt, sofern nicht explizit hier im Text erwähnt.

Toni Stahl (22 Jahre, Torwart, Energie Cottbus)

Die Nummer eins von Energie stammt aus der eigene Jugend, wurde zwischenzeitlich aber auch bei RB Leipzig und dem englischen Klub Fulham ausgebildet. In 27 Partien mit Cottbus hielt er zwölf Mal seinen Kasten sauber und gehört zweifelsohne zu den besten Keepern der Liga.

Luca Sirch (22 Jahre, Innenverteidiger, Lok Leipzig)

Unweit des HFC, beim befreundeten Klub aus Leipzig, ist Sirch ein Dauerbrenner. Der Verteidiger verpasste kaum eine Spielminute bei Lok. Da aus dem Aufstieg mit dem Klub wohl nichts wird, könnte sich der ablösefreie Sirch womöglich eine Liga höher orientieren. Oder gar zwei Ligen? Laut "Bild" sollen sogar Zweitligisten am Defensiv-Talent interessiert sein.

Joey Breitfeld (25 Jahre, rechtes Mittelfeld, BFC Dynamo)

Der Berliner ist bei Aufstiegskandidat BFC eine feste Größe. Mit 13 Vorlagen gehört er zu dem besten Vorbereitern der Nordost-Staffel, dazu kommen noch vier eigene Tore.

Ayodele Adetula (24 Jahre, Linksaußen, VfB Oldenburg)

Mit Oldenburg spielt der schnelle Flügelstürmer um den Aufstieg in die 3. Liga. Die Qualität für diese Spielklasse dürfte der gebürtige Bremer allemal haben. Beim VfB glänzt er als Vorbereiter, trifft aber auch selber immer mal wieder. Schon im Januar 2022 hatte "Reviersport" von einem "intensiven" Interesse des HFC am Spieler berichtet.

Suheyel Najar (26 Jahre, Stürmer, Fortuna Köln)

Der Deutsch-Tunesier überzeugte bei der Fortuna vor allem als Spielmacher und Torvorbereiter (18 Assists) hinter dem Mittelstürmer. Dabei stand Najar immer in der Startelf und schoss sieben Tore selber. In der 3. Liga spielte er fünf Mal für Viktoria Köln - im Sommer könnte er aber durchaus einen neuen Anlauf in dieser Spielklasse wagen.

Nader El-Jindaoui (25 Jahre, Stürmer, Berliner AK)

Der gebürtige Berliner spielt eine starke Regionalliga-Saison als Torjäger des BAK, für den er in 50 Spielen auf 36 direkte Torbeteiligungen kommt. HFC-Trainer Meyer kennt den Spieler noch gemeinsamen BAK-Zeiten und verhalf dem Deutsch-Palästinenser zum Durchbruch.

Erik Engelhardt (23 Jahre, Stürmer, Energie Cottbus)

Bei Hansa Rostock in der 3. Liga konnte sich der Angreifer nicht durchsetzen, sein Wechsel eine Liga tiefer zahlte sich aber voll aus. Engelhardt glänzt in der Lausitz als Torschütze und Vorbereiter (24 Scorerpunkte in 29 Spielen) und ist als ablösefreier Spieler ein heißer Kandidat für die 3. Liga.

Fabian Eisele (27 Jahre, Stürmer, Carl Zeiss Jena)

Sicher altersbedingt kein Talent mehr, aber 16 Tore in 33 Viertligaspielen sind eine eindrucksvolle Bilanz. Das wird auch den Drittligisten nicht verborgen geblieben sein, der gebürtige Stuttgarter kennt die Liga jedenfalls noch aus 45 Einsätzen (acht Tore) für VfB Stuttgart II und FSV Zwickau.

Benyas Solomon Junge-Abiol (22 Jahre, Stürmer, TeBe Berlin)

Der Deutsch-Amerikaner mit dem etwas schwierigen Namen spielt sich bei TeBe mit 23 Scorerpunkten in den Vordergrund, zuvor kickte er schon für Halberstadt und Viktoria Berlin. Mit seinen 22 Jahren wird die Regionalliga nicht die Endstation sein für den Angreifer.

Meris Skenderovic (24 Jahre, Stürmer, 1. FC Schweinfurt)

In der Regionalliga Bayern ist der gebürtige Mannheim mit 24 Scorerpunkten ganz vorne mit dabei. Da Schweinfurt aber den Aufstieg sicher verpasst, könnte der Spieler ablösfrei für die 3. Liga interessant werden.