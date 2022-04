Wohin mit Jonas Nietfeld? Neuer HFC-Trainer muss Entscheidung treffen

Der Kapitän lief in der Vorbereitung als zentraler Mann in der Dreierkette sowie als Sechser auf. Beide Varianten werfen Fragen auf.

Jonas Nietfeld (r.) spielte beim 1:5-Testspiel in Nürnberg in der Innenverteidigung und im Mittelfeld.

Halle (Saale)/MZ - Vieles ist neu bei Fußball-Drittligist Hallescher FC unter dem neuen Trainer André Meyer. Das wird natürlich nicht zuletzt bei der Trainingsgestaltung deutlich. Neue Spielformen werden bei den Einheiten ausprobiert: Am Dienstag etwa fand das Trainingsspiel auf Halbfeld mit zwei an der Mittellinie schräg angeordneten Toren statt. So auch noch nie dagewesen bei den Rot-Weißen.