HFC und FCM treffen am Samstag in Halberstadt im Derby aufeinander und sollen den DFB-Pokal-Teilnehmer aus Sachsen-Anhalt ermitteln.

Magdeburg/Halle (Saale) - Die Vorbereitungen auf den letzten Showdown laufen längst. Seit Dienstag bringen sich die Fußballdrittligisten Hallescher FC und 1. FC Magdeburg für das Qualifikationsspiel um den DFB-Pokal am Samstag (16 Uhr/live MDR) in Halberstadt in Form.