Wieder kein Heimsieg: HFC macht es im Abstiegskampf weiter spannend

Halle (Saale)/MZ - Die Jubelparty fiel aus, das Zittern geht weiter. Der Hallesche FC hat es am Sonnabend nicht geschafft, das Ziel Klassenerhalt in der dritten Fußball-Liga zu erreichen. Dafür war das 1:1 gegen Viktoria Köln, das vierte Remis in Serie, zu wenig. Doch der Punkt mit könnte auch helfen. In den letzten beiden Spielen müssen „nur“ noch zwei Punkte her.