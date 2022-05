Wieder kein eigenes Tor: HFC nimmt zumindest einen Punkt aus Verl mit

Der Hallesche FC hat am Samstag in der 3. Liga 0:0 beim Tabellennachbarn SC Verl gespielt.

Verl/Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC hat den Befreiungsschlag in der 3. Liga verpasst. Auch wenn die Mannschaft von Trainer André Meyer im Auswärtsspiel am Samstag in Lotte gegen den SC Verl gerade in der zweiten Hälfte offensiv viel versuchte und investierte, stand am Ende ein torloses Unentschieden. Der HFC wartet damit nunmehr seit neun Spielen auf einen Sieg, hat aber zumindest den Abstiegsplatz wieder verlassen.