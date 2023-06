2022 hat Wernigerode den HFC im Halbfinale eliminiert, jetzt wollen Torjäger Hildach und Co. den Coup wiederholen. Wie der Oberligist das Finale angeht.

Wernigerode/MZ - Sie haben keine Chance. Und die nutzen sie. Es ist Ende März 2022, im Landespokal steht das Halbfinale an, Einheit Wernigerode spielt in seinem mythenumwobenen Stadion am Mannsberg gegen den Halleschen FC.