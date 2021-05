Wie Nietfeld und Boyd die HFC-Saison bewerten

Halle (Saale) - Die Jubelströme bei den HFC-Fans ergossen sich am Mittwochabend wie in Pandemie-Zeiten nicht anders möglich nur auf virtuellem Wege. Der ein oder andere musste vor dem Bildschirm noch einmal kurz nachrechnen, bis klar war: Der Klassenerhalt des Halleschen FC in der dritten Fußballliga ist nun auch rechnerisch endgültig perfekt.

Die Erleichterung, das Minimalziel nach einer turbulenten und wechselhaften Rückrunde doch noch vorzeitig erreicht zu haben, ist auch bei den unmittelbar Beteiligten, den Spielern des HFC immer noch groß. Allzu euphorisch fällt der Gesamt-Saisonrückblick aber trotzdem nicht aus. Nach einer soliden Hinrunde, folgte wie schon in der vergangen Spielzeit ein Negativtrend nach dem Jahreswechsel. Der zwar nicht so dramatisch war wie noch in der Vorsaison, den Klub aber zwischenzeitlich doch in ernsthafte Abstiegsgefahr brachte. Aus der geforderten sorgenfreien Saison wurde nichts.

„Es gibt nichts zu beschönigen, dass man Negativphasen übersteht, ist auf jeden Fall positiv. Allerdings muss man auch sagen, dass wir zu inkonstant waren, wenn man die gesamte Saison betrachtet. Da haben wir uns insgesamt mehr vorgenommen“, sagt Kapitän Jonas Nietfeld. Torjäger Terrence Boyd stimmt zu: „Wir haben uns schon ein bisschen mehr versprochen. Es ist schade, dass wir das nicht erreicht haben. Es zeigt aber den Charakter der Mannschaft, dass wir das noch einmal gewuppt haben.“

HFC: Jonas Nietfeld peilt die 50-Punkte-Marke an

Und: Noch ist ein mehr als versöhnlicher Saisonabschluss mit einem einstelligen Tabellenplatz ja möglich. Abschenken will die restlichen drei Spiele beim Halleschen FC deshalb niemand. „Wir wollen in den nächsten Spielen weiter punkten. Ich denke, 50 Punkte sollten jetzt ein Minimalziel sein“, sagt Nietfeld und denkt auch schon an das Duell um die Teilnahme im DFB-Pokal gegen den großen Rivalen 1. FC Magdeburg am 29. Mai. Für den Verein geht es um viel Geld und natürlich Prestige. Zum dritten Mal in dieser Saison könnte der FCM bezwungen werden. Wann gab es das schon mal? „Es ist extrem wichtig“, betont der Kapitän.

Torjäger Terrence Boyd geht es vor allem darum, die Art und Weise mit der der HFC zuletzt zu Siegen gegen Dynamo Dresden (3:0) und Türgücü München (4:1) stürmte, in den nächsten Spielen fortzusetzen. „Ich denke in erster Linie nicht daran, Tabellenplatz XY zu erreichen. Es geht darum, diese Freude beizubehalten. Dass wir auch weiterhin zeigen, was wir drauf haben.“ Das gelang in den vergangenen beiden Spielen mit einer überraschenden Leichtigkeit. Mittelfeldabräumer entdeckten Torjägerqualitäten für sich, Ballstafetten gelangen und die HFC-Hintermannschaft fand nach dem Katastrophenmonat März zu neuer Stabilität.

Terrence Boyds Saisonanalyse beim HFC: „ Es ist oft nicht erklärbar. Fußball ist und bleibt verrückt“

Warum nur zeigte der HFC dieses Gesicht nicht öfters in der abgelaufenen Spielzeit, dürften sich die, die es mit dem HFC halten, in diesen zuletzt so unbeschwerten Tagen gefragt haben. War die Wende im Uerdingen-Spiel ausschlaggebend , die die immer größer werdende Abstiegsnot fürs Erste stoppte sowie offensichtlich einige Knoten bei der Mannschaft löste?

„Der Kopf spielt immer eine ganz große Rolle“, ordnet Nietfeld ein und macht das auch an der aktuellen Entwicklung fest. „Wir schaffen es aktuell ganz gut, den Gegner unter Druck zu setzen. Wenn man merkt man ist im Spiel und kontrolliert den Gegner ein Stück weit, dann hat man ein gutes Gefühl und kommt selbst zu fußballerischen Lösungen.“ Für Boyd gibt es nicht den einen Grund für die wechselhaften Saisonphasen. „Es kommt immer das Eine zum Anderen. Individuelle Fehler, mal treffe ich nicht oder eben Mitspieler. Es ist oft nicht erklärbar. Fußball ist und bleibt verrückt.“

Trotzdem: Einige Variablen gibt es, die für den HFC planbar sind und die der Klub verändern wird und muss, um ein drittes Jahr Abstiegskampf in Folge zu vermeiden. „Es gilt an vielen Kleinigkeiten zu arbeiten - zum Beispiel der Infrastruktur, den Trainingsbedingungen. Das Entscheidende ist aber die Kaderplanung. Wer auf dem Platz steht und das umsetzt, was gefordert wird - das ist das Wesentliche.“ (mz)