Wie Lisa Schöppe zu einem Gesicht des Halleschen FC wurde

Mit Praktika fing alles an, heute ist Lisa Schöppe fest zuständig für Social Media beim Drittligisten und ein Gesicht des Klubs. Wie sie den Job erlebt.

Lisa Schöppe nimmt die Fans via Instagram und Co. mit zu den Spielen des HFC.

Halle (Saale)/MZ - Lisa Schöppe wirkt entspannt, wie sie so auf einem Liegestuhl eines beliebten halleschen Cafés direkt an der Saale sitzt. Der Eindruck täuscht aber ein wenig - in Gedanken ist sie fast immer bei der Arbeit und damit auch fast immer beim Halleschen FC.